شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس التشيك في أثناء قيادته دراجة نارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الرئاسة فى التشيك في بيان يوم الخميس، إصابة الرئيس بيتر بافيل في أثناء قيادته دراجة نارية بإصابات ليست خطيرة، لكنها ستتطلب خضوعه للمتابعة لفترة قصيرة في المستشفى العسكري المركزي في براغ.

وردًا على سؤال لوكالة الانباء التشيكية "سي تي كيه "، أكدت المتحدثة باسم المستشفي العسكري المركزي جيتكا زينكي، أن المستشفى استقبل الرئيس وعالجه، ولكنه لا يزال هناك تحت المراقبة.

ولم تحدد المتحدثة بعد مدة بقائه للعلاج في المستشفى.

ولا تحقق الشرطة في الحادث، لأنه وقع في ساحة رياضية مغلقة.