الأرصاد تتوقع تحسن الطقس وكسر الموجة الحارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر حدوث تغيير إيجابي في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الجمعة، حيث تنكسر حدة الموجة الحارة الحالية بتأثير دخول كتلة هوائية مختلفة المنشأ.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن الكتل الهوائية التي تعرضت لها البلاد في الأيام القليلة الماضية كانت قادمة من شبه الجزيرة العربية ومن شرق ليبيا، مما أدى لاستمرار الموجه الحارة.

وأوضح شاهين أن فصل الصيف يختلف عن الربيع من حيث طبيعة الطقس السائدة، إذ يميل الجو خلال الربيع للبرودة النسبية واعتدال درجات الحرارة، بخلاف ما يشهده فصل الصيف من ارتفاع واضح في درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، مما يزيد شعورنا بالحرارة والتعب.

وتابع شاهين شارحًا أن عملية التعرق تحدث بشكل أكبر خلال فصل الصيف حتى وإن كانت درجات الحرارة أقل بالمقارنة بالربيع، معللاً ذلك بارتفاع نسبة الرطوبة خلال الصيف.

وعن مدى تأثير التغيرات المناخية على الوصف الشهير لمناخ مصر بأنه "حار جاف صيفاً، دافئ ممطر شتاءً"، أشار شاهين إلى أن هذه التغيرات تركت أثراً واضحاً على أنماط المناخ السائد في البلاد.

وأردف موضحاً أن الحد الأقصى لتسجيل درجات الحرارة في القاهرة خلال السنوات العشر الماضية بلغ 45 درجة، مؤكداً أن المناخ المصري لم يصل بعد إلى مرحلة تسجيل درجات حرارة مرتفعة جداً كما يحصل في بعض دول الخليج.

وقدم شاهين نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الظروف الجوية الحالية، تضمنت الحرص على شرب السوائل والمياه باستمرار وعدم التعرض للشمس المباشرة لفترات طويلة، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الفاتحة والفضفاضة.