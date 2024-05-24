يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نوهت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى الحاجة الماسة للمصارحة والشفافية فيما يخص الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هناك هدف طموح للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، وذلك في أعقاب الإخفاق السابق في تحقيق الهدف المعلن للصادرات البالغ 100 مليار دولار.

في حديثها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، عبرت الحماقي عن تطلعاتها لعدم اللجوء إلى تعويم الجنيه المصري، مؤكدة على أن الإصلاح الهيكلي يعد الضمانة الأكيدة لاستقرار الأداء الاقتصادي للبلاد.

وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه ينبغي على مصر أن تركز على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة والابتعاد عن النتائج السلبية.

أشارت الحماقي إلى مشروع رأس الحكمة كمثال على الجهود التي ساهمت في استقرار سعر الصرف، ودعت إلى ضرورة متابعة التدفقات المحلية الأجنبية وتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد المحلي، لتواكب مصر التحولات الاقتصادية العالمية.

كما تطرقت إلى أن الدول لا تستطيع تصدير جميع أنواع المنتجات، مؤكدة على أهمية تركيز مصر على الصناعات ذات الأولوية مثل الغذائية، الملابس، الكيماويات، والبتروكيماويات من أجل تعزيز الصادرات.

وفي ختام حديثها، دعت الحماقي إلى تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية، وشددت على ضرورة دمج جهود القطاع العام مع القطاع الخاص لدعم نمو الصناعات المحلية.