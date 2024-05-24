حزب الله يستهدف مستوطنة وموقع للجيش شمال إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني اليوم الاربعاء 22 مايو 2024 ، استهداف مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل، وذلك في سياق الرد على استهداف تل أبيب قرى الجنوب اللبناني.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا "مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة أفيفيم (شمال إسرائيل) بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأضاف أن هذه العملية جاءت "ردا ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".

وفي بيان ثان، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا ‏"ظهر اليوم الأربعاء موقع ‏الصدح (قبالة بلدة مارون الراس اللبنانية) بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وقال شهود عيان أن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي على أطراف بلدة راشيا الفخار الجنوبية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب الله مقتل اثنين من عناصره بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 310 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا على محيط مدرسة في بلدة عيتا الشعب مستهدفا المكان نفسه الذي استهدفته مسيرة معادية قبل أقل من ساعة".

وأشارت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت منطقة البطيشية الواقعة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة، وأخرى على بلدة ميس الجبل".

وأكدت أن مدفعية الجيش الاسرائيلي قصفت بلدة مركبا ما تسبب بحريق كبير، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخماده، فيما تعرضت حولا وطير حرفا وعلما الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق"، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.

المصدر : وكالات