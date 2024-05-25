شبّ حريق كبير، داخل أرضٍ عشبية في منطقة جبل البداوي بالقرب من منشآت النفط في الشمال. وذكرت المعلومات التي نقلتها قناة "الجديد" أن سرعة الرياح ساهمت في تمدّد رقعة النيران، وقد ناشد الأهالي الدفاع المدني السيطرة على الحريق خوفاً من وصولها إلى منشآت النفط.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق ضخم في منطقة جبل البداوي قرب منشآت النفط بالشمال ومناشدات للسيطرة على النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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