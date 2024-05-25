ضباب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام، ورطبا ليلا حتى صباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

رياح شمالية غربية

وأضاف المركز، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 18:42.

بحر عمان خفيف الموج

وتابع، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 21:35 والجزر الأول عند الساعة 16:25 والجزر الثاني عند الساعة 04:21

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

أبوظبي 37 32 70 35

دبي 37 30 85 40

الشارقة 38 28 85 35

عجمان 36 28 90 30

أم القيوين 37 26 85 40

رأس الخيمة 40 27 80 30

الفجيرة 36 32 85 35

العـين 41 27 70 20

ليوا 42 27 35 10

الرويس 40 28 50 20

السلع 43 28 30 10

دلـمـا 34 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 34 30 85 60

أبو موسى 33 31 80 65