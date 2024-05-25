شكرا لقرائتكم خبر عن "شولتس" يدعو نشطاء المناخ إلى توقف حملتهم "تضور جوعا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المستشار الألماني أولاف شولتس نشطاء المناخ المشاركين في إضراب عن الطعام إلى إنهاء إضرابهم.

وأضاف: "أتمنى بشدة أن يتوقف هذا الإضراب. أعتقد أنه من الخطأ أن يستخدم العنف ضد الإخرين، ولكن عنف الإنسان ضد نفسه، هو أيضا خطأ". حملة "تضور جوعا حتى تكون صادقًا" في ألمانيا وتابع: شولتس "عنف الإنسان ضد نفسه ليس جيدًا للديمقراطية، ولهذا السبب أطلب أن تتوقف هذه الحملة".

وأوقف اثنان من المشاركين في حملة "تضور جوعا حتى تكون صادقًا" إضرابهما عن الطعام.

بينما لا يزال آخرون يواصلون إضرابهم، على الرغم من خطورة الإضراب على صحتهم. نشطاء المناخ في ألمانيا ويقيم النشطاء في مخيم قرب وزارة الاقتصاد الاتحادية في برلين.

ويرغب نشطاء المناخ في إقناع شولتس، للإدلاء ببيان حكومي بشـأن التركيز المفرط من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والحاجة الملحة إلى تغيير المسار.

