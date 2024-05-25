بحضور محمد نصر.. أحدث 13 صورة من ستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون، الاستعدادات النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.

وتابعت "نائلة فاروق"، وجود كل احتياجات الكاف وتوفير كل المعدات المطلوبة والإمكانيات الحديثة مع مسئولي الكاف ومخرج المباراة "خوان فيجارو" المرشح من قبل الاتحاد الإفريقي وفريق العمل المصري سواء مخرجين أو مصوريين أو هندسة إذاعية.

كما تابعت تطبيق كل متطلبات الكاف في المباراة النهائية والتأكيد على الالتزام بمعايير البث والإخراج التي حددها الكاف.

وأكدت رئيسة التليفزيون، أهمية خروج المباراة في أحسن صورة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، من سيارة بث على أعلى مستوى 4k.

ويتم نقل المباراة بعدد 24 كاميرا ودرون لنقل نهائي يليق باسم مصر، كما هو متبع في كل الأحداث العالمية.

وتم تشكيل لجنة للتنسيق مع مسئولي الكاف لحل أي مشكلة تواجه فريق العمل، حيث يتم إذاعة المباراة على "تايم سبورت الأرضي".