الحق آخر قطر بعد مباراة الأهلي والترجي.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بشأن المواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن زيادة عدد ساعات التشغيل اليوم السبت بسبب مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الشركة، في بيان: زودنا ساعة باليل لحد الساعة 1 صباحًا، وكمان قطار كل 4:30 دقيقة علشان يوصلكم في أسرع وقت.

وأضافت الشركة، أن محطات الخط الثالث وعلى الأخص محطة الاستاد، وفريق خدمة العملاء، على أهبة الاستعداد لاستقبال جماهير النادي الأهلي بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وتابعت: خلّي بالكوا اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي المصري والترجي التونسي، في تمام الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.