شكرا لقرائتكم خبر أيرلندا: سفيرتنا تتعرض للتوبيخ في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن توبيخ إسرائيل للسفيرة الأيرلندية «غير مقبول على الإطلاق».

وجاءت تصريحات مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، بعد استدعاء السفيرة سونيا ماكجينيس إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وتوبيخها، بسبب قرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مارتن، قوله: «أجد أن هذا غير مقبول على الإطلاق، وليست طريقة لائقة لمعاملة دبلوماسيين، وبعيد عن أسلوب تعامل أي دولة مع الدبلوماسيين».

وأعلنت أيرلندا اعترافها بدولة فلسطين في خطوة مشتركة مع النرويج وإسبانيا.