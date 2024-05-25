شكرا لقرائتكم خبر بوتين: جاهزون للتفاوض بناء على الواقع الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور أكثر من عامين على بدء حربه على أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا استعداده للتفاوض، لكنه أشار إلى أن روسيا لن تعيد الأراضي المحتلة التي ضمتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله، خلال زيارة إلى بيلاروس: «هناك حديث مجددا عن ضرورة العودة إلى المفاوضات».

وتابع «دعونا نعود إليها، ولكن ليس على أساس ما يريده أحد الطرفين، ولكن على أساس حقائق اليوم التي تطورت على الأرض».

وتشن روسيا حربا مفتوحة ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022، وتحتل حاليا نحو خُمس مساحة جارتها.