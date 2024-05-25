بوتين: جاهزون للتفاوض بناء على الواقع الجديد

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ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله، خلال زيارة إلى بيلاروس: «هناك حديث مجددا عن ضرورة العودة إلى المفاوضات».
وتابع «دعونا نعود إليها، ولكن ليس على أساس ما يريده أحد الطرفين، ولكن على أساس حقائق اليوم التي تطورت على الأرض».
وتشن روسيا حربا مفتوحة ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022، وتحتل حاليا نحو خُمس مساحة جارتها.
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