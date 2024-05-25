اخبار العالم

بوتين: جاهزون للتفاوض بناء على الواقع الجديد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر بوتين: جاهزون للتفاوض بناء على الواقع الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور أكثر من عامين على بدء حربه على أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا استعداده للتفاوض، لكنه أشار إلى أن روسيا لن تعيد الأراضي المحتلة التي ضمتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله، خلال زيارة إلى بيلاروس: «هناك حديث مجددا عن ضرورة العودة إلى المفاوضات».

وتابع «دعونا نعود إليها، ولكن ليس على أساس ما يريده أحد الطرفين، ولكن على أساس حقائق اليوم التي تطورت على الأرض».

وتشن روسيا حربا مفتوحة ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022، وتحتل حاليا نحو خُمس مساحة جارتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: جاهزون للتفاوض بناء على الواقع الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا