إطلاق سراح 23 أفغانيا من سجون باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون أفغان أنه تم إطلاق سراح 23 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، من سجون كراتشي ودخلوا البلاد.

وذكر عبد الجبار تخاري، القائم بأعمال القنصل العام في باكستان، في مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن حوالي 40 مواطنا أفغانيا آخرين، يوجدون في سجون إقليم «السند» في باكستان، وتجرى جهود لإطلاق سراحهم، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وأكد أنه تم حتى الآن إطلاق سراح 4228 شخصا، بينهم نساء وأطفال، من السجون بأقاليم مختلفة في باكستان وتم نقلهم إلى أفغانستان.

وتابع، أن الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الباكستانية لطرد اللاجئين الأفغان، هو حتى نهاية يونيو المقبل، معربا عن أمله في أن تمدد باكستان الموعد النهائي للاجئين الأفغان. يأتي ذلك، مع تزايد عملية طرد واحتجاز اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران وتركيا في الأشهر الأخيرة.