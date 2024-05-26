شكرا لقرائتكم خبر عن سياسية تتعرض لهجوم خلال فعالية انتخابية بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت سياسية من حزب الخضر لهجوم خلال فعالية انتخابية في قلب مدينة جوتينجن.

وأعلنت الشرطة الألمانية مساء اليوم السبت، أن الشواهد الأولية تفيد بأن رجلًا وجه عدة ضربات للجزء العلوي من جسد المشرعة المحلية في برلمان سكسونيا السفلى. الهجوم على السياسيين في ألمانيا وأسفر عن وقوع إصابات طفيفة لها في ذراعيها، وفي أعقاب ذلك بوقت وجيز، ألقت الشرطة القبض على الجاني في مكان قريب من مكان الواقعة.

هذا وتثبتت الشرطة من هوية الرجل البالغ من العمر 66 عاما، قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وباشر جهاز أمن الدولة، التحقيق في الواقعة، وكان الرجل المنحدر من جوتينجن أدلى بتعليقات سلبية حول حزب الخضر عند منصة الحملة الانتخابية في منطقة مخصصة للمشاة بالقرب من البلدية القديمة. تفاصيل الواقعة وأشارت الشرطة إلى أن نقاشًا سياسيًا قصيرًا جرى بينه وبين النائبة المحلية التي أصبحت مجنيًا عليها فيما بعد، عندما اقترب الرجل منها وضربها على الجزء العلوي من جسدها ثم غادر المكان.

ولاحقه عضو البرلمان المحلي وشاهد عيان، ثم أبلغا الشرطة عنه.

وتشهد ألمانيا الفترة الأخيرة وقوع هجمات متكررة استهدفت ساسة من أحزاب مختلفة ومعاونين في حملات انتخابية.