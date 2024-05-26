هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 8855 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال ثمانية أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8855 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينياً بينهم أسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على مدن طولكرم ونابلس ورام الله والخليل، وترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.

من جانبها، أكدت مؤسسات حقوقية أن الاحتلال اعتقل نحو خمسة آلاف فلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان المستمر، ويرفض الاحتلال وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية الإفصاح عن مكان اعتقالهم ووضعهم الصحي، لافتة أن معظم أسرى غزة تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي أثناء عملية الاعتقال.