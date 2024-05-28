المقاومة الإسلامية في العراق: قصفنا بثلاث طائرات مسيرة أهدافا عسكرية في إيلات

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصف أهداف عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في إيلات " أم الرشراش " بواسطة الطيران 3 طائرات مسيرة، رداً على المجازر المرتكبة بحق نساء وأطفال وشيوخ غزة.
وفي السياق، تحدث موقع واللا الإسرائيلي عن ثلاث اعتراضات في سماء مدينة إيلات، وذلك وسط دوي صفارات الانذار.
كما اعلنت بلدية إيلات بان سلاح الجو الإسرائيلي يحلق في أجواء المدينة بحثا عن مسيرات أخرى.
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