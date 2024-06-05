شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يبحث اتفاق وقف النار في غزة مع غوتيريش والان نبدء بالتفاصيل

إيصال المساعدات الإنسانية

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاق وقف النار المقترح في غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: شكر الوزير بلينكن الأمين العام على دعمه العلني للصفقة المقترحة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن ووضع حد للأزمة في القطاع.وأضاف: لقد شدد الوزير بلينكن على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى تنفيذ هذه الصفقة بدون تأخير.وأكد بلينكن وغوتيريش على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسليم المساعدات المنقذة للحياة.