شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد النازحين في العالم إلى 120 مليون نازح والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ارتفاع أعداد النزوح القسري، ووصولها العام الماضي إلى مستويات تاريخية جديدة، حيث شهدت زيادة مستمرة على مدى 12 سنة متتالية حتى وصل عدد النازحين إلى 120 مليون نازح.ووفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية للنزوح الذي صدر اليوم فإن أسباب تزايد أعداد النازحين في العام الماضي هي الأزمة في السودان، وقطاع غزة، وسوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار.ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إلى التضامن مع النازحين ومساعدتهم ودمجهم في المجتمعات.