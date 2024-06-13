7 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة النفق بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت قوات الدفاع المدني في غزة في بيان أن طواقمها انتشلت جثث 7 شهداء بينهم 3 أطفال و3 نساء ورجل إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع النفق بمدينة غزة بجوار مدرسة التابعين الشرعية.

وأضاف البيان اليوم الخميس إن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع عدد من الجرحى أيضا في الاستهداف نفسه.

ومازال التصعيد الإسرائيلي على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة مستمرا منذ فجر اليوم، حيث واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية، والمدفعية، قصف المدينة.

وهاجمت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في رفح في حي كندا ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

كما شهد وسط مدينة رفح غارات إسرائيلية، تحديدا في مناطق تل زعرب، ومخيم الشابورة والكراج الشرقي.

كذلك واصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق قذائفها على الساحل الغربي للقطاع.

وتواصل الوحدات الهندسية بجيش الاحتلال نسف مربعات سكنية كاملة في حي الشابورة الذي يعد أحد أكبر المخيمات بالقطاع، كما أنه يعاني بطبيعة الحال من تهالك مبانيه وتداعي بنيته التحتية.

وانتشلت الطواقم الطبية جثامين 4 شهداء من مناطق وسط وغرب رفح، وأكد مراسلنا أن المزيد من جثامين الشهداء ماتزال على الأرض، بينما يوجد غيرها تحت أنقاض المباني المهدمة.

ومر أكثر من 40 يوم منذ إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وبالتالي دخول المساعدات شحيح للغاية، هناك نقصف في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي والمواد الغذائية والمساعدات الطبية.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37202 شهيدا فلسطيني منذ أكتوبر 2023.