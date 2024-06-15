وزير الخارجية التركي: مقترحات بوتين للسلام خطوة مهمة وبصيص أمل

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن مقترحات السلام الجديدة التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا تمثل بصيص أمل، وسيكون المؤتمر في سويسرا أكثر فعالية بمشاركة ممثلين روس.



وقال فيدان وزير الخارجية التركي خلال افتتاح مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا: "طرحت روسيا أخيرا شروطا جديدة، وبغض النظر عن محتواها، فهي خطوة مهمة وبصيص أمل للبدء بها".

وأوضح فيدان وزير الخارجية التركي أن أنقرة تؤمن بضرورة التوصل إلى حل كامل وشامل للصراع من خلال الدبلوماسية.



وقال وزير الخارجية التركي إن أنقرة مستعدة دائمًا لقبول مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أن المحاولة الأخيرة التي قامت بها السلطات التركية لطرح بديل لصفقة الحبوب المتوقفة "كادت أن تلقى ردود فعل إيجابية" من الجانبين.



وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.

وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".

وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.

وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

يذكر أن أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده تشجع على المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

السعودية تشجع مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا



قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أثناء رئاسته وفد "المملكة" في (قمة السلام في أوكرانيا)، في مدينة لوتسيرن السويسرية، إن بلاده تشجع على المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويبحث وزير الخارجية السعودي مع قادة وممثلي الدول المشاركة سبل تحقيق السلام، وتكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة وتجنيب المدنيين المعاناة الإنسانية.