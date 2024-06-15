ميلوني: نعمل من أجل أمن إسرائيل بعد وقوعها في فخ حماس

ياسر رشاد - القاهرة - قالت رئيس الوزارء الإيطالية جورجا ميلوني خلال مؤتمر صحفي يوم السبت في اختتام قمة مجموعة السبع، إن إسرائيل وقعت في الفخ الذي نصبته لها حماس في حربها على غزة.

ورغم تأكيدهاعلى ضرورة تذكر هجمات 7 أكتوبر، أفادت ميلوني بأنه "يبدو أن إسرائيل وقعت في فخ حماس الذي كان يهدف إلى عزلها ويبدو أنه نجح".

ميلوني تؤكد ضرورة العمل على إحلال السلام بالشرق الأوسط

وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني بأنه يتعين العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وتابعت ميلوني: "علينا الآن أن نعمل من أجل السلام.. وهو ما يعني الحوار.. يجب علينا أن نعمل من أجل السلام والاعتراف بحق إسرائيل في أن تكون آمنة والعيش في سلام وحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم حيث يمكنهم العيش في سلام.. هذه الطريقة الوحيدة لحل المشكلة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على إيطاليا التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل، قالت ميلوني "يبدو أن إسرائيل وقعت في فخ حماس الرامي لعزلة تل أبيب".

وأردفت ميلوني: "نحن نعمل من أجل أمن إسرائيل، هذا ما تفعله إيطاليا".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن تصريحاتها في المؤتمر الصحفي حول وقوع إسرائيل في الفخ الذي نصبته حماس كانت هي الأكثر إثارة للدهشة.

قمة السبع تؤيد وقف إطلاق النار في غزة

وأيدت قمة مجموعة السبع الجمعة بشكل موحد "المقترح الأمريكي" الذي اعتمده مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأضاف البيان المشترك لقمة مجموعة السبع أنه "يتوجب على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح.

يذكر أن تسللت مسيرات عدة من جنوب لبنان، وانفجارت في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، ما أسفر عن اندلاع حرائق.

وقال المتحدث إن صفارات الإنذار دوت بعد الاشتباه بتسلل مسيرات إلى الجليل الغربي، مضيفا أنه تم رصد الأهداف الجويه لاحقا، لكنها كانت قد اخترقت الحدود.

وأشار إلى انفجار المسيرات في موشاف جورين، دون وقوع إصابات، واندلعت حرائق في المنطقة الواقعة بالجليل الغربي شمالي إسرائيل.