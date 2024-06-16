شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى رسم ملحمة تاريخية عنوانها "مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار العامين الماضيين، نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا من خلال 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، فضلا عن أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية فى 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية.

وأحدث التحالف الوطنى فارقًا ملموسًا وملحوظًا على الأرض خلال الفترة الأخيرة، حيث أدى وجود آلية تنسيق بين المجتمع المدنى والحكومة لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المواطنين.

كما رسم التحالف الوطني ملحمة تاريخية عنوانها "مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين"، منذ اندلاع العدوان على غزة، فقد قدم آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الشقيق، والتي تنوعت بين مساعدات غذائية ودوائية وإغاثية.

ونجح التحالف في أن يكون أهم أيادى الخير لدعم الفئات الأولي بالرعاية، بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، الأمر الذى جعله أهم مظلة تستوعب كافة الأسر المصرية دون تمييز، بناءً على قاعدة بيانات دقيقة.