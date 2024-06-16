مقتل ستة عسكريين في هجوم مسلح جنوب الصومال

أعلنت الشرطة في الصومال، عن "مقتل ستة عسكريين على الأقل، من بينهم ضابط، في انفجار قنبلة زرعتها حركة الشباب الاسلامية المتطرفة على جانب طريق في جنوب الصومال".

وبحسب الشرطة، وقع الانفجار خلال دورية قرب بلدة جوفجادود على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة بيدوة في جنوب غرب البلاد.

وأوضح الضابط في بيدوة حسن محمد، لوكالة "فرانس برس"، ان "ستة من عناصر الجيش، بينهم العقيد محمد ديري، قتلوا على الفور"، مضيفا أن "عدة أشخاص آخرين أصيبوا بدون أن يحدد عددهم".

التفجيرات وغيرها من الهجمات شائعة في العاصمة مقديشو وبيدوة، رغم انخفاض عددها في الأشهر الأخيرة. والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية مقتل خمسة جنود في اشتباك قتل فيه نحو 50 جهاديا في سيلدير شمال مقديشو.