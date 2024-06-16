حزب الله نشر مشاهد من استهداف مقر كتيبة المدفعية الإسرائيلية بقاعدة خربة ماعر بالمسيّرات الانقضاضيّة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد من عملية إستهداف مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي في الجيش الإسرائيلي في قاعدة خربة ماعر بأسراب من المسيّرات الإنقضاضيّة. وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي مستهدفين مقر قيادتها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها واصابتها بدقة ما أدى الى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل ‏وجريح".

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