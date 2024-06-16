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إخماد حريق شبّ إثر استعمال المفرقعات بمساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في عيتات

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تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهودٍ مضنية استمرّت منذ الساعة 22:45 من تاريخ 15 حزيران 2024 ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً من تاريخ اليوم الواقع في 16 حزيران من إخماد حريق شبّ، نتيجة استعمال المفرقعات والالعاب النارية، في مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في عيتات - الشوف حيث كادت النيران أن تلامس المنازل.

وقد واجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران بسبب وعورة الطرقات المؤدية الى موقع الحريق.

وسيواظب العناصر على التواجد في تلك البقعة الجغرافية للمراقبة والتدخل الفوري في حال تجدد النيران علماً بأنه قد تم تبريد رقعة الحريق جيداً منعاً من تجدده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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