بالونات ومفروشات.. بدء تجهيز الساحات لصلاة العيد في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تجهيز ساحات الخلاء المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك فيها، وذلك تحت إشراف الوحدات المحلية، وفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشملت تجهيزات ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك وضع المفروشات في جميع جنبات الساحات، ووضع مكبرات الصوت، والبالونات في الأماكن المخصصة لها وسط بهجة الأهالي بقدوم عيد الأضحى المبارك.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعلن عن تجهيز 385 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك في الخلاء بمدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف الشيخ عطا بسيوني، بحظر استخدام أي ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال الساحات المعلنة.

كما وجه بتحديد 2 من الدعاة لكل ساحة أحدهما رئيسي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجدهم قبل صلاة العيد بساعة على الأقل لإشرافهم على الساحات.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي جرى تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.