الخارجية الأمريكة تعلن تواصلها مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرغ، بأن الولايات المتحدة تعمل بنشاط مع شركائها في المنطقة، بما في ذلك مصر وإسرائيل، لإعادة فتح معبر رفح وضمان تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية معبر رفح بالنسبة للمساعدات إلي غزة

وقال "وربيرغ" في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "ندرك الأهمية الحيوية لمعبر رفح، نشعر بالقلق البالغ بشأن استمراره في الإغلاق، حيث يمثل شريان حياة حيويا للمدنيين في غزة".



وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هناك محادثات عن كيفية إدارة معبر رفح بشكل يمنع استخدامه من قِبل عناصر حركة حماس أو أي جهات أخرى غير معنية بالمساعدات الإنسانية".



وأضاف أن "هذه الجهود تتضمن العمل على توفير الأمن المناسب لضمان تشغيل المعبر بأمان وفعالية، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل غير معرقل إلى غزة".

وكان معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أغلق قبل 40 يوما منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني.

يذكر أن ذكر طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا يزال هناك تضارب في الموقف الإسرائيلي، وتل أبيب تواصل المماطلة، مضيفًا خلال حديثه لبرنامج "يحدث في مصر"، أنهم يطالبون بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة وإتمام صفقة تبادل للأسرى تُرضي الشعب الفلسطيني.

وأكد النونو، أنهم قدموا مرونة كاملة في الفترة السابقة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة ومستعدون لتقديم المزيد، مشيرًا إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي للتهدئة في غزة نراه جيدًا في أسسه.



وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول المراوغة والتلاعب بالكلمات، وأنهم وافقوا على مبدأ المراحل في التهدئة ولكن بشرط أن تسلم كل مرحلة التالية لها.

وشدد على أنهم لا يريدون أي شبر من قطاع غزة به جنود لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفضهم لأي دور غير مصري وفلسطيني لإدارة معبر رفح.