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الرئيس السيسي يشيد بالسعودية في تنظيم مناسك الحج.. ويشكر قيادات المملكة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأعرب الرئيس السيسي عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهده ولمسه من حسن التنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

وتابع الرئيس: "كل عام وجموع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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