دير القديس أنطونيوس البادواني في صور احتفل بعيد شفيعه وبافتتاح برج الكنيسة بعد ترميمه

احتفل دير القدّيس أنطونيوس البادواني في صور بعيد شفيعه، وبافتتاح برج الكنيسة بعد ترميمه. وقد عاد جرس الكنيسة ليقرع من جديد، بعد ثلاثين عامًا من التوقّف.

وقد ترأس المطران سيزار أسيان القدّاس الإلهي، بحضور السّفير البابوي باولو بورجيا والمطران جورج اسكندر، مع مشاركة الكهنة والرّهبان الفرنسيسكان وفعاليّات محليّة ودوليّة، بينهم قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال الإيطالي انريكو فوناتنا، إذ ساهمت "اليونيفيل" في ترميم البرج.

وشدّدت الكلمات الّتي أُلقيت بعد القدّاس، على أهميّة العيش المشترك. ثمّ قام السّفير البابوي بمباركة البرج وإطلاق أولى قرعات الجرس.