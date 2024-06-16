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دير القديس أنطونيوس البادواني في صور احتفل بعيد شفيعه وبافتتاح برج الكنيسة بعد ترميمه

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احتفل دير القدّيس أنطونيوس البادواني في صور بعيد شفيعه، وبافتتاح برج الكنيسة بعد ترميمه. وقد عاد جرس الكنيسة ليقرع من جديد، بعد ثلاثين عامًا من التوقّف.

وقد ترأس المطران سيزار أسيان القدّاس الإلهي، بحضور السّفير البابوي باولو بورجيا والمطران جورج اسكندر، مع مشاركة الكهنة والرّهبان الفرنسيسكان وفعاليّات محليّة ودوليّة، بينهم قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال الإيطالي انريكو فوناتنا، إذ ساهمت "اليونيفيل" في ترميم البرج.

وشدّدت الكلمات الّتي أُلقيت بعد القدّاس، على أهميّة العيش المشترك. ثمّ قام السّفير البابوي بمباركة البرج وإطلاق أولى قرعات الجرس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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