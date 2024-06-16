شدّد مفتي عكار الشّيخ زيد بكار زكريا، خلال إلقائه خطبة عيد الأضحى، في مسجد حلبا الكبير، على أنّ "رغم الأحزان والآلام من حولنا، إلّا أنّنا مطالَبون بإحياء شعيرة من شعائر الإسلام أمرنا الله بها، وأن نفرح ونُفرح من حولنا".
وأشار إلى أنّ "في هذه الأيّام، عيننا على مكة المكرمة، وعيننا على حجّاج بيت الله الحرام، ونأمل لهم حجًّا مبرورًا وطاعةً متقبّلةً. وعيننا أيضًا على فلسطين وغزة، وما يجري فيها، وهي تواجه الطُّغاة المجرمين"، لافتًا إلى أنّ "عيننا أيضًا على لبنان وما يجري فيه. والمؤلم أنّه ورغم كلّ الأزمات إلّا أنّ الحكّام فيه، لم يرفّ لهم جفنٌ، وكأنّ ما يجري للنّاس من عذابات لا يعنيهم".
وحضّ المفتي، المصلّين على "إظهار الفرح، وإدخال السّرور إلى قلوب أولادهم"، مؤكّدًا "أهميّة التّعاون والتّسامح، وحفظ المجتمعات من كلّ ما يؤذيها ويعكّر صفوها".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي عكار: حكام لبنان لم يرف لهم جفن رغم كل الأزمات وكأن ما يجري للناس لا يعنيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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