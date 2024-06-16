الجيش الإسرائيلي: مقتل نقيب احتياط ورقيب أول احتياط من اللواء الثامن في معارك شمال غزة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل النقيب احتياط إيتان كوبلوفيتش (28 عامًا) من القدس، والرقيب أوّل احتياط إيلون فايس (49 عامًا) من مستوطنة بساغوت، في معركة شمال قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ الاثنين كانا مقاتلين في الكتيبة 129 من اللواء 8 ، وخلال المعركة أصيب مقاتلان آخران من الكتيبة بجروح خطيرة، وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إطلاع عائلاتهم".

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.