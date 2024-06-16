"الأوقاف": بدء ذبح وتجهيز لحوم الأضاحي بإشراف بيطري - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء عملية ذبح وتجهيز لحوم أضاحي الأوقاف لعام 1445هــ ، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل ، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم بعزة وكرامة إن شاء الله تعالى.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، إلى أن مرحلة ذبح أضاحي الأوقاف انطلقت عقب صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الأحد 16 يونيو 2024م من مجزر جنوب الوادي بتوشكى بأبو سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة، للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع.

وأِشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف الشرعي الوطني الإنساني، ووفاء بحق المتبرعين في ذبح الأضاحي في وقتها الشرعي، وبإشراف بيطري.