هزة أرضية قوية تضرب البيرو

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت هزة أرضية بقوة 6,3 درجات على مقياس ريختر، منطقة "أريكيبا" في جنوب البيرو اليوم الأحد، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وقعت الهزة الأرضية، التي كان مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة "كارافيلي" في منطقة "أريكيبا" على عمق 25 كيلومترا، بحسب المعهد.

وقدر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الهزة الأرضية بـ6 درجات وأشار إلى أن مركزها كان على عمق 19,9 كيلومترا.

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي). كما لم تتوفر، على الفور، معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية.

تقع البيرو في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي كثيف وتمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية. وتضرب البلاد كل عام 400 هزة أرضية محسوسة.