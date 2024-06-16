شكرا لقرائتكم خبر عن كوت ديفوار.. انهيارات أرضية وفيضانات تودي بحياة 8 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 8 أشخاص في انهيارات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت نهاية الأسبوع المنقضي في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار، وفقاً لتقييم نهائي نشره جهاز الإطفاء الإيفواري اليوم.

وأعلن الجهاز حصيلة نهائية بلغ عددها ثمانية ضحايا و18 نقلوا إلى المستشفيات، وكانت حصيلة سابقة نُشرت الجمعة الماضي أفادت بمصرع خمسة أشخاص.

وهطلت أمطار غزيرة في أبيدجان، مما تسبب بارتفاع مباغت لمنسوب المياه، وبانهيارات أرضية وجرف للمنازل. زلزال البيرو وضرب زلزال بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر منطقة أريكيبا جنوب البيرو اليوم.

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء البيروفي، أن الزلزال وقع قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترًا، ولم تصدر السلطات تحذيرًا من حدوث تسونامي.