شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يطلب موافقة الناتو على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تمد قوات بلاده بالسلاح، إلى السماح باستخدامه لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بواشنطن: "إذا أردنا تحقيق النصر، وإذا أردنا أن نسود، وإذا أردنا إنقاذ بلادنا والدفاع عنها، نحتاج لرفع جميع القيود".

شروط استخدام الأسلحة

يشار إلى أن بعض دول الناتو، مثل ليتوانيا، تمد أوكرانيا بالأسلحة دون قيد أو شرط، في حدود ما يسمح به القانون الدولي، في حين تفرض دول أخرى قواعد مشددة على استخدام تلك الأسلحة، وبشكل خاص إذا تعلق الأمر بضرب أهداف داخل روسيا.



وتسمح الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فقط بتوجيه ضربات على الجانب الروسي من الحدود لتتمكن أوكرانيا من الرد على إطلاق النار قرب خاركيف.

وفي الوقت نفسه، تسمح إيطاليا باستخدام أسلحتها فقط ضد أهداف روسية داخل أراضي أوكرانيا.

40 مليار يورو

وأعلن قادة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء، المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، وتعهد بإنفاق 40 مليار يورو (43 مليار دولار) العام المقبل.

وخُصص اليوم الأخير من القمة للعلاقات الخارجية وعقد مجلس الناتو- أوكرانيا اجتماعًا، وآخر مع شركائه الأربعة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن القمة كانت "ناجحة للغاية"، وأشار إلى أن التركيز ينصب على "زيادة إمكانيات (الناتو)، وزيادة قوة الناتو، وإنفاق المزيد على الدفاع وتنظيم ردع ناجح".