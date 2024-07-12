الرئيس التركي يرفض تدخل الناتو في الصراع الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه من غير المقبول أن يصبح حلف شمال الأطلسي (ناتو) طرفاً في الصراع في أوكرانيا، مضيفا بأن تركيا تتوقع أن "تتاح للدبلوماسية فرصة".

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي في العاصمة الأمريكية واشنطن: "منذ اليوم الأول، واصلت تركيا جهودها لإنهاء هذه الحرب في أوكرانيا. يجب إعطاء الدبلوماسية فرصة".

وأشار: "غلى أنه لن يكون هناك خاسرون في عالم عادل. لقد شاركت هذه التقييمات خلال قمة حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا: "نعتبر أنه من غير المقبول أن يصبح الناتو طرفاً في هذا الصراع في أوكرانيا".

العملية العسكرية الروسية

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.