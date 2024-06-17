جبور: نحن بحاجة إلى تسوية والكلام في ما بيننا لإنتاج رئيس والاهم فتح باب مجلس النواب

اعتبر النائب جيمي جبور الى اننا بحاجة إلى تسوية فيما خص رئاسة الجمهورية، والكلام في ما بيننا لإنتاج رئيس والاهم فتح باب مجلس النواب.
واوضح جبور في حديث تلفزيوني، بانه متفائل بمبادرة التيار الوطني الحر لانتخاب رئيس، واكد بان رئيس حزب القوات سمير جعجع "لا تنطبق عليه مواصفات" الترشيح لانتخاب الرئيس.
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