الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله قد يؤدي إلى تصعيد خطير

اعتبر الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

واوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري في بيان، بان "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

واشار هاغاري الى انه "ستتخذ إسرائيل الإجراءات اللازمة لحماية مدنييها حتى استعادة الأمن على طول حدودنا مع لبنان، وسنضمن العودة الآمنة للإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل، وهذا غير قابل للتفاوض".