شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد لأول مرة بنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

حددت النقابة العامة للمحامين الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة بالنقابة، حيث حددت عددا من الأوراق تقدم من صاحب الشأن شخصيا للقيد في النقابة، وجاءت الأوراق كالآتى:

شهادة ميلاد كمبيوتر.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح.

إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

أصل شهادة الثانوية العامة.

شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.

عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).

نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

