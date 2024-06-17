القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي: الحرب في غزة ستنتنهي باتفاق فقط وليس بالتزام مسبق

أكد مسؤول إسرائيلي، بحسب القناة 12 العبرية، ألا نهاية للحرب في قطاع غزة إلا بالاتفاق، مشيرة إلى أن المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، أوضح في رسالة لحركة "حماس" عبر الوسطاء أن الحرب "ستنتنهي فقط بالاتفاق".

كما أوضأنه "ألا نهاية لحرب إلا باتفاق وليس بالتزام مسبق، لأن حماس سبق أن خرقت الاتفاقات التي وافقت عليها".