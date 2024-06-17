موسى: بري يسعى للتسريع بانتخاب رئيس وعلى الجميع التجاوب للتقدم خطوة للأمام

رأى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​ميشال موسى​، أنّ "سعي الموفد الأميركي ​آموس هوكشتاين​ وأصدقاء ​لبنان​ في الخارج لتهدئة الوضع في الجنوب، يرتبط بالحكومة الإسرائيليّة وبقرار وقف إطلاق النّار الّذي سيشمل غزة وجنوب لبنان".

ولفت، في تصريح إذاعي، إلى "التعنّت الموجود والمبادرات الّتي لا يتمّ التقيّد بها من الجانب الإسرائيلي"، معربًا عن أمله في أن "يُثمر هذا السّعي المستمر، قبل انقضاء المهل المحدّدة المرتبطة بالتزامات بعض الدّول السّاعية إلى تجنّب الحرب الشّاملة".

وفي الملف الرّئاسي، أشار موسى إلى أنّ "رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ يسعى للتّسريع بانتخاب رئيس للجمهوريّة، وعلى الجميع التّجاوب وعدم التمسّك بمواقف محدّدة للتقدّم خطوة إلى الأمام، والوصول إلى انتخاب الرّئيس في أقرب وقت ممكن، نظرًا للظّروف الصّعبة الّتي يعيشها البلد منذ فترة طويلة من الزّمن".

وشدّد على أنّ "التأخّر مُكلف جدًّا على الصّعيد الوطني"، مؤكّدًا "ضرورة اللّجوء إلى الحوار أو التّشاور بشكل جدّي وسريع في سبيل تحقيق الهدف الأساسي المتمثّل بانتخاب رئيس للجمهوريّة".