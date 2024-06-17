تخفيف الأحمال مستمر في العيد.. "الكهرباء": ارتفاع درجات الحرارة أثبت كفاءة الشبكة الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق الذي شهدته مختلف المناطق على مستوى الجمهورية أثبت كفاءة الشبكة الكهربائية وقدرتها على استيعاب أكبر قدر من الأحمال الكهربائية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة خلال أيام العيد، كما تم إعلانه من قبل مجلس الوزراء بحيث تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة السابعة مساءًا بمختلف المناطق مع وجود تنسيق متبادل بين الكهرباء ووزارة التربية والتعليم بشأن تأمين التغذية الكهربائية لجميع اللجان بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد على وجود غرفة عمليات مركزية بمختلف الشركات لمتابعة تطورات الأحمال وانتظام التيار الكهربائي بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتلاشي حدوث أي خلل يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وانتظامه وضمان وصوله لجموع المواطنين على مستوى مناطق الحمهورية.