وفاة والد الوزير السابق محمد شقير

غيّب الموت مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "باتشي" القابضة ووالد الوزير السّابق ​محمد شقير​، رجل الأعمال نزار شقير، بعد ظهر أمس في مستشفى "CMC" الجامعي.

سيُصلّى على جثمانه ظهر اليوم الإثنين في 17 حزيران، في جامع الخاشقجي، ويوارى في الثرى في جبانة الشّهداء.

تُقبل التّعازي قبل الدّفن للرجال في قاعة محيي الدين برغوث- جامع الخاشقجي، وبعد الدّفن أيّام الإثنين والثّلثاء والأربعاء في 17 و18 و19 حزيران الحالي للرّجال والنّساء، من السّاعة الثّالثة بعد الظهر حتّى السّابعة مساءً في قاعة "Seaside Pavilion" في واجهة بيروت البحريّة.