بالأرقام..تحقيق يكشف كيف أبادت الحرب الإسرائيلية عائلات بأكملها في غزة

في تحقيق أجرته أحد وكالات الأنباء حدد ما لا يقل عن 60 عائلة فلسطينية قُتل فيها 25 شخصًا أو أكثر في قصف بين أكتوبر وديسمبر.

واعتمدت الأرقام على سجلات الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة في غزة حتى مارس، وإشعارات الوفاة التي يضعها أفراد أحد أفراد العائلة على الإنترنت، وصفحات وجداول البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعائلة والأحياء، وحسابات الشهود والناجين، بالإضافة إلى بيانات من شركة Airwars، وهي منظمة مراقبة للصراع مقرها لندن.

عائلة الآغا 31 قتيلًا

في 11 أكتوبر، دمرت غارة جوية منزل أمين الآغا في غرب خان يونس. وكان الرجل البالغ من العمر 61 عاما نائما في الطابق الأرضي من المبنى المكون من طابقين مع زوجته وأبنائه الثلاثة. كان يقطن في الطابق العلوي ابنه مهند الآغا (30 عامًا) وزوجته هند وابنتيهما تالين (عامين) وأصيل (عام واحد). قتلت الغارة الجوية 11 شخصًا من العائلة، بينهم اثنان من أبناء عمومتهم في مبنى مجاور.

بعد 3 أيام، وفي وقت مبكر من يوم 14 أكتوبر، قصفت إسرائيل منزل خميس الآغا، وهو موظف في مؤسسة خيرية مرتبطة بحماس. وتحول المبنى المكون من ثلاثة طوابق في وسط خان يونس إلى أنقاض.

ومن بين القتلى: خميس الآغا، 38 عاماً، وزوجته نسرين، وولدان، 11 و13 عاماً، وبنتان، 8 و6 سنوات، وشقيقه الأصغر وابنه البالغ من العمر 9 سنوات، وابن عمه وابنها.

نجت زوجة الأخ فقط.

وفي 14 نوفمبر، تعرض منزل عوني الآغا، ابن عم خميس الثاني، للقصف، مما أدى إلى تدمير المبنى المكون من ثلاثة طوابق في غرب خان يونس. وقال بريان كاستنر، محقق الأسلحة في منظمة العفو الدولية، إن الأضرار تشير إلى أنها كانت غارة جوية أيضًا.

حول القصف البناية إلى كومة أنقاض. وأسفرت الغارة عن مقتل زوجة عوني الآغا، سامية، 64 عاماً؛ أبناؤه الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و26 عامًا، وابنته راما، 41 عامًا، وزوجها وابنيها، البالغان من العمر 18 و16 عامًا. ونجا عوني الآغا، مسؤول التعليم الحكومي، لأنه استيقظ وذهب لتأدية صلاة الفجر. وبعد ثلاثة أشهر، في فبراير/شباط، توفي عوني الآغا عن عمر يناهز 69 عاماً، على الأرجح بسبب جلطة لبية، بحسب جاسر الآغا.

وقالت إميلي تريب، مديرة منظمة Airwars ، إن المحققين عانوا كي يتعاملوا مع مقتل عائلات بأكملها".

وتوضح: "في بعض الأحيان كان علينا إنشاء أشجار عائلية لفهم الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

عائلة أبو النجا، 20 قتيلًا

قصفت الطائرات الإسرائيلية منازل عائلتي أبو النجا ومادي في جنوب رفح يوم 17 أكتوبر.

وقُتل على الفور عشرون فردًا من عائلة أبو النجا، من بينهم سيدتان حاملان، وثمانية أطفال. وقتلت الغارات الجوية الجدة البالغة من العمر 78 عاما وحفيدتها وأطفالها.

وقالت شركة Airwars إن أحد الرجال الذين قُتلوا تم تعريفه على فيسبوك على أنه "مجاهد" أو "مقاتل". كما توفيت زوجته وشقيقته الحامل وابنتها البالغة من العمر عامين.

عائلتا ترزي وصوري، 20 قتيلاً

دمرت غارة جوية إسرائيلية كنيسة في مدينة غزة كان يحتمي بها مئات النازحين. وأسفرت الغارة التي وقعت في 19 أكتوبر عن مقتل 20 فردًا من عائلات ترزي والصوري الذين تربطهم قرابة أنساب، من المجتمع المسيحي في غزة، بما في ذلك 7 أطفال على الأقل.

فقد رامز الصوري أطفاله الثلاثة وزوجته.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركزا للقيادة والسيطرة تابعا لحماس، متهما الحركة بالتسلل بين المدنيين. واعترفت بتضرر جدار الكنيسة.

كما زارت منظمة العفو الدولية الموقع وحللت مقاطع فيديو، بما في ذلك مقطع تم نشره وحذفه الجيش الإسرائيلي، وخلصت إلى أنها كانت غارة جوية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه حتى لو تم تحديد هدف عسكري، فإن ذلك "كان أمراً متهوراً، وبالتالي يرقى إلى جريمة حرب".

مخيم جباليا للاجئين: أكثر من 130 قتيلاً

وكان القصف الإسرائيلي الذي وقع في 31 أكتوبر من بين أكثر الهجمات دموية في هذه الحرب.

كان مخيم جباليا للاجئين أحد أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في غزة، وقد تعرض للقصف عدة مرات منذ 7 أكتوبر.

ولا تزال الحصيلة الحقيقية مجهولة لأن الكثيرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وأسماء 112 مدنياً قتلوا من 11 عائلة، بينهم 69 طفلاً و22 امرأة. وكان من بينهم ما لا يقل عن 47 فرداً من عائلتي عكاشة وأبو القمصان.

وحددت وكالة الأنباء 17 آخرين من عائلة القمصان، حيث لقي أعمامهم وآباءهم وأطفالهم حتفهم.

وأحدثت القنابل عدة حفر في منطقة امتدت لأكثر من 100 متر. انهارت عدة مباني.

وقال كوب سميث: "هذا يتوافق مع أكبر الحفر التي رأيناها ... على مدار العشرين عامًا الماضية".

وقالت إسرائيل إنها استهدفت مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس وقائد كتيبة تابعة لحماس وفقا لموقع "عربي euronews "

عائلة دغمش، 44 قتيلاً

في غارة جوية على مسجد في حي الصبرة بمدينة غزة وقعت في وقت مبكر من مساء يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصًا من عائلة دغمش، بما في ذلك رب الأسرة وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات ووجهاء في المجتمع وامرأتين من أقاربه. في مبنى مجاور.

ويبدو أن الأضرار اقتصرت على الطوابق العليا للمسجد.

وفي مقطع فيديو تم التقاطه بعد ذلك، لم تكن هناك حفرة ويبدو أن المسجد قد تم تنظيفه. وقال كريس كوب سميث، مفتش الأسلحة السابق بالأمم المتحدة والضابط بالجيش البريطاني الذي أجرى تحقيقات في غزة بعد الحروب الماضية، إنه لم تكن هناك علامة على حدوث أضرار كبيرة في مكان قريب، مما يشير إلى أن المسجد ربما تم استهدافه مباشرة بذخيرة جوية صغيرة.

تعود ملكية المسجد لعائلة دغمش. وقال رجب دغمش، الذي قُتل شقيقه البالغ من العمر 21 عاماً، إن المسجد لا ينتمي لأي جهة وأن الأسرة لا تسمح بأي نشاط مسلح في الحي الذي تسكن فيه. أدى الخلاف بين عائلة دغمش وحماس، والذي يعود تاريخه إلى استيلاء حماس على السلطة في عام 2007، إلى إبقاء المنطقة محظورة إلى حد كبير على مقاتلي حماس

عائلة سالم 173 قتيلاً

كما دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية ملجأين منفصلين لعائلة سالم يومي 11 و19 ديسمبر.

وقُتل ما لا يقل عن 173 فرداً من أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفال، وامرأة حامل واحدة على الأقل، والعديد من كبار السن، من بينهم رب الأسرة البالغ من العمر 87 عاماً. العائلة.

فيما دمرت الغارة الجوية التي وقعت في 11 ديسمبر مجموعة من المباني العائلية.

تم تدمير إحداها بينما فقدت أخرى واجهاتها.

وقال الخبراء إن الأضرار المحدودة تشير إلى أنها قنبلة كبيرة مبرمجة لتأخير الانفجار إلى ما بعد الارتطام.

وقُتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، بما في ذلك أجيال متعددة من نفس السلالة.

وقال أقارب إنه لم تكن هناك أنشطة قتالية واضحة في مكان قريب

وفي 19 ديسمبر، صابت غارة جوية إسرائيلية مجموعة أخرى من النازحين من عائلة سالم، كانوا يحتمون في فيلا في حي الرمال. وخلف الهجوم حفرة عميقة لكن المباني المحيطة لم تتضرر. قُتل ما لا يقل عن 90 من العائلة.

قال محمد سالم، الذي نجا من غارة 19 ديسمبر: "رأيت جثث أعمامي وأبناء عمومتي متناثرة على الأرض". "لم نتمكن من التعرف على الجثث إلا من خلال هوياتهم.

مخيم المغازي للاجئين، 106 قتلى على الأقل

وقال شهود إن أربعة منازل على الأقل، تؤوي العديد من الفلسطينيين النازحين، تعرضت للقصف المباشر في 24 ديسمبر.

وتناثرت أشلاء الجثث في المناطق المحيطة.

وأظهرت مقاطع الفيديو عدة منازل مدمرة في أزقة ضيقة تصطف على جانبيها مباني صغيرة معظمها من طابق واحد، وحفرة كبيرة عند مدخل المخيم.

وقد تمكنت وكالة الأنباء التي أجرت التحقيق من الوصول إلى سجلات المستشفى بعد الضربة والتي سجلت مقتل 106 أشخاص. ومن خلال إشعارات الوفاة العامة وبيانات وزارة الصحة الجزئية، تمكنت وكالة أسوشييتد برس من التعرف على 36 من عائلات النواصرة وأبو حمدة وقنديل.