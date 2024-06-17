دعوة الحاجة أفندية تحققت.. وفاة سيدة من المنوفية أثناء أداء مناسك الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب إعلان وفاة "أفندية محمد عبد الشافي عتمان" 70 عامًا، أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

"طارق سمير" ابن المتوفاة قال لموقع الخليج 365، إن والدته فاضت روحها إلى بارئها عقب نزولها من جبل عرفة، لافتًا إلى أنه كان يتحدث إليها مع إخوته يوميًا يسمعون دعوة أمهم أن يختارها الله للوفاة هناك في تلك البقعة الطاهرة، وقد اسُجيبت دعوتها.

أضاف حديثه: "أقسم بالله كانت دى دعوتها الوحيدة، ربنا يجعلها من أهل الفردوس، وحاليًا أخي الأكبر في الطريق ليها هناك بينهي تصاريح الدفن".