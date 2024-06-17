موسكو تعلن خسائر فادحة للجيش الأوكراني

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، خسائر بشرية فادحة وأخرى في العتاد قالت إنها لحقت بالجيش الأوكراني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي عن الوضع على جبهات القتال، إن "نحو 1775 جنديا أوكرانيا قتلوا خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار القوات الروسية في تحسين مواقعها على مختلف المحاور"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وذكر التقرير أن "وحدات من مجموعة قوات الشمال حسّنت وضعها على طول خط المواجهة في خاركيف، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 300 جندي".

وأضافت الوزارة "سيطرت وحدات من مجموعة قوات الغرب على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات أوكرانية في لوغانسك"، مؤكدة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسّنت وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، كما تم تدمير مستودعي ذخيرة.

أفادت التقرير اليومي بضرب تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 110 مناطق وإسقاط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 24 ساعة.