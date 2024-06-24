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خريطة قطع الكهرباء اليوم الاثنين في الأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قال مصدر بشركة كهرباء الأقصر، إن التعليمات التي وصلت إلى الشركة بخصوص زيادة فترة تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات، ستنتهى اليوم لتعود غدًا الثلاثاء، إلى المعدلات الطبيعية.

وأوضح المصدر أن جدول انقطاع الكهرباء المتبع منذ أمس الأحد للعمل به للمجموعة الأولى: من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وجدول المجموعة الثانية: من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا، وجدول المجموعة الثالثة: من الساعة 3 عصرًا حتي الساعة 6 مساءً.

وشهدت محافظة الأقصر، أمس الأحد، زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين وفقا لتعليمات الشبكة القومية لنقل الكهرباء الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بسبب زيادة معدلات استهلاك الغاز المولد للطاقة الكهربائية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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