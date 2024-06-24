"النشرة": الجيش الإسرائيلي استهدف فريق الدفاع المدني بالهيئة الصحية أثناء اخماده حريقا بالطيبة وإصابة أحد العناصر

استهدف الجيش الإسرائيلي فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الطيبة بقذيفة مدفعية أثناء قيامهم باخماد حريق في البلدة، وفق ما نقل مراسل النشرة في الجنوب.
وعلى اثر ذلك، أصيب عنصر بشظية في صدره، وتم نقله إلى احدى مستشفيات المنطقة.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.
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