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حزب الله: استهدفنا تجمع للجنود بمحيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان  حزب الله، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة. ‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:42 من بعد ظهر يوم الجمعة 28-6-2024   ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة. ‏

 

حزب الله يقصف الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الأجهزة التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 28-6-2024 الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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