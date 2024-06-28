حزب الله: استهدفنا تجمع للجنود بمحيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:42 من بعد ظهر يوم الجمعة 28-6-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
حزب الله يقصف الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الأجهزة التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 28-6-2024 الأجهزة التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.