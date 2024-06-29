النشرة: تسريب مسابقة الكيمياء قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها منطقة البقاع، بعد تأخير في تسليم الامتحانات للمراكز. وكشفت معلومات لـ"النشرة" بأن جرى تسريب مسابقة الكيمياء عبر الهواتف وذلك قبل انطلاق الامتحانات.

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