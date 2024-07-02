حزب الله ينفذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال بالحدود اللبنانية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الاثنين.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 01-07-2024، وفقًا للآتي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.

2- ‏استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة راموت ‏نفتالي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حولا.

3- الساعة ‌17:40‌‏ استهداف موقع ‌‏معيان باروخ بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‌‏المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة رب ‏الثلاثين.

5- ‏استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏كفرجلعادي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة بليدا.

- القطاع الغربي:

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏كفركلا.

2- استهداف مبانٍ ‏يستخدمها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة غرانوت هجليل بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة، كردٍّ ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في ‏بلدة ‏البياضة.