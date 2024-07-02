حزب الله ينفذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال بالحدود اللبنانية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الاثنين.
وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 01-07-2024، وفقًا للآتي:
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 16:10 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.
2- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حولا.
3- الساعة 17:40 استهداف موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.
4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة رب الثلاثين.
5- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة بليدا.
- القطاع الغربي:
1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.
2- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة غرانوت هجليل بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة البياضة.